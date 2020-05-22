Panasonic выделил 200 миллионов йен на разработку вакцины от COVID-19

22 мая 2020, 9:45

Японская технологическая корпорация Panasonic поддержит исследования и разработку лекарств и вакцин против COVID-19, которую в настоящее время ведут Университет Осаки, префектуры Осаки и ряд других организаций.

На поддержку проекта Panasonic выделил 200 миллионов иен.



Средства Panasonic помогут продвинуть разработку различных типов ДНК-вакцин и синтетических вакцин особого типа, а также поддержат усилия Организации больниц Префектуры Осака по репозиционированию существующих препаратов, таких как Actemra и Ivermectin, для терапии COVID-19.



Вместе с распространением COVID-19 во всем мире растет понимание, что борьба с пандемией может потребовать несколько больше времени, чем изначально предполагалось. На этом фоне стратегия самоизоляции в Японии оказалась успешной, и теперь страна начинает постепенно снимать ограничения на свободу перемещений. В этой совершенно новой фазе своей жизни Япония должна стимулировать восстановление экономики, одновременно контролируя уровень распространения инфекции. Достижение этих целей зависит от успешной разработки лекарств и вакцин, поэтому их быстрое внедрение критически важно.



Panasonic давно и плодотворно сотрудничает с Университетом Осаки, особенно в области разработок и исследований. Поэтому корпорация приняла решение оказать финансовую поддержку объединенному исследовательскому проекту, о котором объявили в апреле крупнейшие государственные и частные организации Осаки.



Сёдзиро Нисио, президент Университета Осаки, отметил: «Беспрецедентные обстоятельства, с которыми столкнулся мир из-за COVID-19, заставил нас активизировать усилия по исследованию и разработке вакцин и лекарств, ведь именно они станут определяющими для преодоления кризиса во всем мире. Эти инициативы созвучны нашему девизу: «Живи локально, развивайся глобально», и мы продолжим работу над улучшением здоровья и качества жизни людей во всем мире. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность корпорации Panasonic за щедрое пожертвование».



Казухиро Цуга, президент Panasonic Corporation, прокомментировал: «Надеемся, что это пожертвование поможет вернуть чувство безопасности и защищенности жителям всего мира. Будучи частью общества, мы продолжим свою работу и поддержку инициатив, способствующих сохранению здоровья и благополучия людей».

