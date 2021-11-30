Заявление главы Moderna спровоцировало снижение нефтяных цен

30 ноября 2021, 11:45

Глава Moderna Стефан Бансель предположил, что ранее выпущенные вакцины против COVID-19 вряд ли будут эффективны против нового штамма коронавируса «Омикрон».

Он добавил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для заражения клеток человека, предполагает, что, вероятно, текущие вакцины необходимо будет модифицировать.



Это заявление вызвало очередную волну распродаж на рынке нефти и существенно повлияло на динамику азиатских индексов. Цены на нефть снизились во вторник утром более чем на 2%. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,82 доллара, или на 2,5%, до 71,62 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,61 доллара, или на 2,3%, до 68,34 доллара за баррель.



