30 декабря 2021, 11:15

"Омикрон" продолжает давить на рынки

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Давление на настроения инвесторов оказывают новости о распространении штамма «Омикрон».



Количество заражений во многих странах достигает рекордных уровней, однако правительства, пытаясь ограничить экономический ущерб, ослабляют правила изоляции, что усугубляет ситуацию.



На товарных рынках золото остается на уровне 1 800 долларов за унцию, цены на нефть подросли после публикации данных по запасам в США, Brent торгуется на уровне 80 долларов за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без изменений, накануне индексы S&P 500 и Dow Jones продолжили ралли и закрылись на рекордных максимумах.

