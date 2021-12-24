24 декабря 2021, 11:45

Азиатские индексы снижаются из-за вспышки COVID-19

Сегодня площадки США и биржи Европы не будут проводить торги в связи с празднованием католического Сочельника.



При этом азиатские площадки торгуются разнонаправленно, основные фондовые индексы Шанхайской биржи снижаются из-за вспышки COVID-19, которая привела к очередным масштабным карантинам. Рост числа случаев заражения коронавирусом в китайском городе Сиань привел к блокированию его 13 млн жителей, и несколько крупных компаний заявили, что это повлияло на их деятельность. Индекс CSI300 снизился на 0,3% до 4 932,71 пункта, в то время как индекс Shanghai Composite Index потерял 0,4%, снизившись до 3 629,61 пункта.

