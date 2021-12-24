Сегодня площадки США и биржи Европы не будут проводить торги в связи с празднованием католического Сочельника.
При этом азиатские площадки торгуются разнонаправленно, основные фондовые индексы Шанхайской биржи снижаются из-за вспышки COVID-19, которая привела к очередным масштабным карантинам. Рост числа случаев заражения коронавирусом в китайском городе Сиань привел к блокированию его 13 млн жителей, и несколько крупных компаний заявили, что это повлияло на их деятельность. Индекс CSI300 снизился на 0,3% до 4 932,71 пункта, в то время как индекс Shanghai Composite Index потерял 0,4%, снизившись до 3 629,61 пункта.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 13:18
Киевстар разогнал скорость мобильного интернета до более чем 1,1 Гбит/с
- Связь | Сегодня, 12:15
Киевстар и Альфа-Банк Украина запускают 10% кэшбека на мобильные услуги в Sense
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Азиатские индексы снижаются из-за вспышки COVID-19
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Tencent сокращает долю в JD.com и перенаправляет средства в виде дивиденда
- Бизнес | Сегодня, 10:45
В преддверии католического Рождества индекс S&P 500 закрылся на максимуме
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Игровая мышь SVEN RX-G715 — для побед без лишнего шума
- Железо | Сегодня, 9:45
Hisense выпустила новую линейку техники – воздухоочистители
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Игровая клавиатура SVEN KB-G8600
- Технологии | Вчера, 11:15
Вакцина от Moderna и сильные отчетности из США поддержали рынки
Последние материалы
- Обзоры | 13 декабря, 22:31
Apacer AS340X 240 GB (AP240GAS340XC-1) — скорости "за копейки"!
- Обзоры | 13 декабря, 21:13
Colorway CW-CBUC012-BL - 2.4А - USB Type-C-кабель с металлическим корпусом и нейлоновой оплеткой
- Аналитика | 11 декабря, 10:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №81 - старт продаж POCO M4 Pro 5 в Украине и новые блоки питания DeepCool
- Обзоры | 11 декабря, 6:26
Gelius Effort Pro (GP-ES1000) – “электротакси" с подсветкой!
- Обзоры | 9 декабря, 15:36
ColorWay USB Type-C 2.4А 1м Multicolor (CW-CBUC018-MC) - разноцветный USB Type-C-кабель на 2.4А!
- Аналитика | 6 декабря, 7:17
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - Ajax Systems представила проводные продукты Fibra на Special Event
- Обзоры | 29 ноября, 8:45
Nokia Go Earbuds+ (TWS-201) – TWS за копейки!
- Обзоры | 25 ноября, 9:40
Nokia C30 – 6,82-дюймовый дисплей и самый емкий аккумулятор!
- Аналитика | 23 ноября, 9:22
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - cтарт продаж vivo TWS 2 Series и Y21 в Украине
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 10:15
Ajax Systems открывает R&D офис во Львове 5.00
- Гаджеты | 20 декабря, 14:45
"Горячие" новинки OPPO на INNO DAY 2021 5.00
- Гаджеты | 20 декабря, 12:15
Универсальный настраиваемый контроллер TourBox NEO - для работы с фото и видео 5.00
- Связь | Сегодня, 13:18
Киевстар разогнал скорость мобильного интернета до более чем 1,1 Гбит/с 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
Киевстар и Альфа-Банк Украина запускают 10% кэшбека на мобильные услуги в Sense 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Азиатские индексы снижаются из-за вспышки COVID-19 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Tencent сокращает долю в JD.com и перенаправляет средства в виде дивиденда 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
В преддверии католического Рождества индекс S&P 500 закрылся на максимуме 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Игровая мышь SVEN RX-G715 — для побед без лишнего шума 0.00