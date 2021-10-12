Фондовые индексы Азии снижаются на фоне энергокризиса

12 октября 2021, 11:15

Фондовые индексы Азии снижаются во вторник, поскольку глобальный энергетический кризис усилил опасения по поводу инфляции, омрачая настроения инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности в США.

Накануне на китайскую провинцию Шаньси обрушилось сильнейшее наводнение, в результате чего под водой оказались угольные шахты. Затопило более 60 предприятий — это примерно 3% от китайского угольного производства. Фьючерсы на уголь в очередной раз обновили максимумы, достигнув $219 за тонну. Акции «Распадской» и «Мечела» пользуются спросом на фоне новостей о наводнении в КНР.



Цены на энергоносители и сырьевые товары тем временем продолжают стремительно расти. Фьючерсы на сырую нефть WTI в США установили новый семилетний максимум и превысили $82 за баррель во время сессии в понедельник в связи с ограничениями предложения и повышенным спросом на топливо. Цены на алюминий и медь выросли до самого высокого уровня с 2008 года. В то же время цены на газ в Европе смогли стабилизироваться — стоимость тысячи кубометров скорректировалась до $1000. Для инвесторов широкий рост цен на сырьевые товары угрожает дальнейшим давлением на рентабельность компаний, которые уже борются со множеством проблем со стороны предложения. В их числе — перегруженность портов и нехватка рабочей силы, которые, как ожидается, замедлят рост прибыли в преддверии сезона отчетности за III квартал.



Между тем, China Evergrande Group во вторник пропустила третий раунд выплат по облигациям за три недели, что усилило опасения рынка по поводу негативных тенденций в секторе в целом. Прибыль компаний снижается и в Японии, где инфляция в сфере оптовых закупок достигла 13-летнего максимума — 6,3% в годовом выражении.

