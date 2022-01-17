Инвесторы на мировых рынках сохраняют осторожность

17 января 2022, 13:45

Инвесторы на мировых рынках в начале новой недели сохраняют осторожность на фоне ожиданий предстоящего ужесточения монетарной политики в ведущих странах для борьбы с разогнавшейся инфляцией.

Так, целый ряд представителей ФРС в последние дни высказались в пользу трех и более повышений ставки в нынешнем году, причем многие из них готовы поддержать первый подъем уже в марте. На этом фоне американские фондовые индексы снизились по итогам прошлой неделе, в минусе с утра торгуется фьючерс на S&P 500. Торги в Азии сегодня проходили без единой динамики после выхода неоднозначных статданных из Китая: темпы роста экономики Поднебесной в 4-м квартале замедлились до 4% г/г, минимума со 2-го квартала 2020 г., однако превзошли консенсус-прогноз на уровне 3,6%. Между тем торговая сессия в Европе открылась умеренным повышением ведущих индексов.



Сегодня в США отмечают «День Мартина Лютера Кинга», в связи с чем биржи будут закрыты. Как результат, активность торгов на мировых финансовых рынках, скорее всего, будет ниже обычного. Отметим также, что текущая неделя будет слабо насыщенной в плане важных событий и макростатистики, поэтому внимание инвесторов сосредоточится на разворачивающемся в ведущих странах сезоне корпоративной отчетности. Наибольший интерес в ближайшие дни будут представлять квартальные результаты банков Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, а также таких компаний, как Procter & Gamble, UnitedHealth, Netflix, Schlumberger.



Российский фондовый рынок начал день с положительной коррекции после сильной просадки в конце прошлой недели, при этом поддержку акциям оказывают высокие цены на нефть, закрепившиеся над отметкой $86 за баррель. Между тем подъем не получил продолжения, учитывая сохраняющуюся повышенную напряженность в отношениях между РФ и Западом, и к середине дня многие ликвидные акции вновь ушли в минус. Согласно заявлениям официальных лиц, ни Россия, ни НАТО не готовы идти на компромиссы в вопросах, касающихся стратегической стабильности в Европе, и ожидать какого-то прогресса здесь пока не приходится.



По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в плюсе на 0,11%, а долларовый индекс РТС прибавлял 0,20%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,33%. Китайский CSI 300 повысился на 0,86%, тогда как гонконгский Hang Seng – просел на 0,77%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,09%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 1 б.п. до 1,77%. Котировки мартовских фьючерсов на Brent выросли на 0,15% до $86,2 за баррель.



В США акции банка Wells Fargo в пятницу подорожали на 3,7% в связи с тем, что его выручка и прибыль заметно выросли в IV квартале и превзошли прогнозы аналитиков. В то же время котировки бумаг двух других ведущих американских банков, JPMorgan и Citigroup, также отчитавшихся с превышением среднерыночных прогнозов, просели на 6,2% и 1,3%, соответственно.



Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,5%.



На торгах в Гонконге позитивную динамику продемонстрировали акции операторов казино в Макао, поскольку новые правила их регулирования оказались менее жесткими, чем ожидалось. Бумаги Sands China подскочили в цене на 14,6%, Wynn Macau – на 11,9%, Galaxy Entertainment – на 7%.



В Европе капитализация Unilever, одного из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, упала на 6,3% на сообщениях о том, что компания может купить СП GlaxoSmithKline и Pfizer по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд).



В России к середине дня в лидерах роста находились обыкновенные акции «Яндекса» (+1,9%), «Татнефти» (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (+1%), «Роснефти» (+0,7%). Заметно подешевели расписки «TCS Group» (-5,5%), а также бумаги «Сбера» («префы» -3%, «обычка» -2,9%)