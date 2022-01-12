Инвесторы на ключевых рынках готовы выкупать подешевевшие акции

12 января 2022, 9:45

В среду, 12 января, рынки настроены оптимистично. Ужесточение денежной политики будет не таки жестким, как многие опасались.

Рост распространения «омикрона» компенсируется гораздо менее тяжелыми его проявлениями, а новые данные говорят о замедлении инфляции.



Накануне рынок США, начав день с умеренного снижения, завершил его ростом всех основных индексов, чем подтвердил настроение инвесторов выкупать подешевевшие акции. На слушаниях в Сенате по утверждению главы ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США выдержит текущую волну коронавируса и готова к ужесточению денежно-кредитной политики, однако ФРС не будет форсировать события и будет действовать последовательно.



В лидерах роста оказались акции Illumina, ведущего производителя оборудования для секвенирования генома, которые подскочили на 16,98%. Отчет компании показал рост выручки за 2021 г на 39% г/г, а прогноз роста выручки на 15% в 2022 г. превзошел ожидания аналитиков.



В числе растущих бумаг также отметились акции одного из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр Activision Blizzard, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам). Они поднялись в цене на 4,34%.



По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается 0,4%, в то время как индекс РТС растет на 0,7%. Европейские индексы умеренно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 1,0%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 2,53%, а китайский CSI 300 поднялся на 1,00%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 0,2 п.п. и составляет 1,748%. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,4% и стоит $84,0 за баррель. Рубль укрепляется к доллару и евро на 0,15%.



Акции ММК падают на 3,5% после дивидендной отсечки. Доходность по промежуточным дивидендам за III квартал 2021 г. составила около 3,8%. В отстающих с утра бумагах также замечены бумаги «Распадской» (-2,5%), «Полюса» (-1,7%) и Группы ПИК (-1,6%).



Сегодня последний день с промежуточными дивидендами за 9 месяцев 2021 г. торгуются акции «Норникеля». Акционеры получат по 1523,17 руб. на акцию, доходность составит около 6,4%. Капитализация «Норникеля» накануне отсечки поднимаются на 0,2%. Среди растущих бумаг выделяются бумаги «Акрона» (+3,8%), «Русала» (+2,1%) и ТМК (+2,0%).



Как следует из доклада Государственного статистического управления КНР, в декабре темпы инфляции в Китае составили 1,5% г/г. При этом по сравнению с ноябрем 2021 года в декабре цены снизились на 0,3%, хотя аналитики ждали роста на 0,2%. А в целом индекс потребительских цен (CPI) Китая по итогам 2021 года составил 0,9%, что ниже целевого показателя, установленного на прошлый год на уровне 3%. Это сохраняет для властей страны возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.



На торгах в Гонконге в среду лидировали акции технологического сегмента: Meituan (+9,42%), Baidu (+6,01%), Alibaba (+6,29%). Акции автопроизводителя BYD поднялись на 8,04%. Акции государственной нефтедобывающей компании CNOOC подскочили на 7,58% после того, как она заявила, что будет выплачивать не менее 40% своей прибыли в качестве дивидендов согласно своей бизнес-стратегии на 2022-2024 годы.



По свежим данным индекс оптовых цен в Германии в декабре показал замедление до 0,2% по сравнению с 1,3% в ноябре и оказался меньше прогноза в 1,3%. Накануне Кристин Лагард заявила, что повышение ставки ЕЦБ в 2022 г. маловероятно. В Европе в начале торгов лучше прочих смотрятся акции интернет-ритейлера Allegro (+3,9%). В аутсайдерах дня в начале торгов оказались бумаги системы по доставке еды Delivery Hero (-12,7%).



В ходе торгов инвесторы буду следить за ходом встречи представителей РФ и НАТО по поводу безопасности в Европе и ждать новой макроэкономической информации. В середине дня выйдут данные по промышленному производству в ЕС. В США опубликуют декабрьский индекс потребительских цен, а вечером – данные по запасам сырой нефти. В России вечером Росстат раскроет данные по потребительской инфляции.