Доллар продолжает бить рекорды в ожидании ужесточения ДКП ФРС

1 декабря 2021, 15:45

На минувшей неделе доллар США продемонстрировал существенное укрепление по отношению к валютам развивающихся стран, а индекс DXY достиг в среду нового максимума с июля 2020 года.

По итогам торговой пятидневки индекс DXY подрос на 0,05%, до отметки 96,078, а курс EUR/USD прибавил 0,31%, до уровня 1,13228.



Центральным событием для валютных рынков на прошлой неделе стала публикация протокола ноябрьского заседания ФРС. В документе было отмечено, что руководство Федрезерва считает необходимым придерживаться гибкого подхода как в части темпов сворачивания программы покупки активов, так и в отношении сроков повышения процентной ставки. При этом некоторые участники заседания высказывались в пользу более решительного ужесточения монетарной политики из-за сохраняющегося инфляционного давления в стране, что спровоцировало очередную волну укрепления доллара США. Вместе с тем некоторые руководители ФРС все еще полагают, что наблюдаемый рост цен обусловлен влиянием временных факторов.



Также необходимо отметить резкое ухудшение рыночных настроений под конец недели, что было связано с обнаружением нового южноафриканского штамма коронавируса. Его опасность состоит в том, что он содержит 32 мутации и может быстрее распространяться и демонстрировать устойчивость к существующим вакцинам. Ряд стран уже отреагировали приостановкой авиасообщением с африканскими странами, а Израиль и Япония объявили о полном закрытии границ с иностранными государствами. Это повлекло за собой эмоциональную распродажу по широкому спектру рисковых активов, тогда как защитные валюты (доллар, швейцарский франк и японская йена) пользовались повышенным спросом.



Касательно макроэкономической статистики, на прошлой неделе в США стали известны следующие показатели. Так, продажи на вторичном рынке жилья выросли в октябре на 0,8% (м/м), до 6,34 млн, против 6,29 млн месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз в 6,2 млн. В то же время продажи новых домов составили 0,745 млн в сравнении с 0,742 млн в сентябре, тогда как аналитики ожидали рост до 0,8 млн. Предварительные ноябрьские оценки по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составили 59,1 и 57 пунктов в сравнении с 58,4 и 58,7 пункта в октябре и ожиданиями аналитиков в 59 пунктов для обоих индикаторов. Вторая оценка по темпам роста ВВП в III квартале была пересмотрена вниз на 0,1 п. п. до 2,1% (к/к) против роста на 6,7% (к/к) во II квартале, а дефлятор ВВП, напротив, был пересмотрен вверх на 0,2 п. п. до 5,9% (к/к), в сравнении с предыдущим результатом в 6,2% (к/к). Доходы физических лиц выросли в октябре на 0,5% (м/м) после сентябрьского снижения на 1% (м/м), что оказалось лучше прогноза в +0,2% (м/м). При этом расходы физлиц увеличились в том же периоде на 1,3% (м/м) по сравнению с приростом на 0,6% (м/м) месяцем ранее и консенсус-прогнозом в +1% (м/м). Окончательные ноябрьские оценки по индексам потребительских настроений и потребительских ожиданий от Мичиганского университета составили 67,4 и 63,5 пункта соответственно против 71,7 и 67,9 пункта месяцем ранее, что оказалось лучше предварительных данных в 66,9 и 63 пункта.



В Германии предварительные ноябрьские данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг показали результаты в 57,6 и 53,4 пункта соответственно против 57,8 и 52,4 пункта месяцем ранее и ожиданий аналитиков в 56,9 и 51,5 пункта. Индекс делового климата Ifo снизился в ноябре на 1,2 п. п., до 96,5 пункта, оказавшись хуже консенсус-прогноза в 96,6 пункта. Декабрьское значение индекса доверия потребителей составило -1,6 пункта против 1 пункта в ноябре, тогда как аналитики ожидали результат в -1 пункт. Окончательная оценка по темпам роста ВВП за III квартал оказалась неизменной на уровне 2,5% (г/г) против роста на 10% (г/г) во II квартале.



В еврозоне индекс доверия потребителей, по предварительным данным, составил в ноябре -6,8 пункта против -4,8 пункта месяцем ранее и консенсус-прогноза в -5,5 пункта. Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составили в ноябре, по предварительным оценкам, 58,6 и 56,6 пункта соответственно в сравнении с 58,3 и 54,6 пункта в ноябре и консенсус-прогнозом в 57,3 и 53,5 пункта.



На предстоящей неделе важное значение для валютных рынков будет иметь публикация отчета по рынку труда в США. В Америке также выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, изменению занятости от ADP, расходам на строительство, а также индексам PMI в производственном и непроизводственном секторах от ISM. В еврозоне будут обнародованы данные по индексу экономических настроений, инфляции и безработице, а в Германии – по инфляции, безработице и розничным продажам. Помимо этого, в США, Германии и еврозоне станут известны окончательные оценки по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг.