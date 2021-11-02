2 ноября 2021, 9:45

Доллар вернулся к росту после выхода данных по инфляции в США

На прошедшей неделе американский доллар опускался к своим месячным минимумам, однако в пятницу вернулся на траекторию роста после публикации в США данных по ценовому индексу расходов на личное потребление, который является излюбленным индикатором ФРС по инфляции. По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,52%, поднявшись до отметки 94,108, а курс EUR/USD снизился на 0,71% до уровня 1,15613.



В течение недели на глобальных рынках наблюдался повышенный аппетит к риску на фоне сильных квартальных отчетностей американских компаний, в результате чего фондовые индексы США обновили свои максимумы, а доллар, напротив, ослаб по отношению к основным мировым валютам.



Тем не менее в пятницу произошел разворот тренда по американской валюте вверх на фоне ускорения инфляции в США. Так, в сентябре рост индекса расходов на личное потребление ускорился до 4,4% (г/г) по сравнению с 4,2% (г/г) месяцем ранее. В этой связи среди инвесторов возросли ожидания, что на ближайшем заседании Федрезерв объявит о скором сворачивании монетарных стимулов.



Еще одним важным событием минувшей недели стало заседание ЕЦБ. Европейский регулятор ожидаемо оставил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, сохранив базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне -0,5%. Также ЕЦБ не стал менять объемы программы покупки активов, оставив их на уровне в 1,85 трлн евро, однако в заявлении было отмечено, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться при более умеренных темпах покупки активов, чем во II и III кварталах текущего года. Кроме того, как отметила глава ЦБ Кристин Лагард, условия для начала повышения процентных ставок не будут выполнены до конца 2022 года, то есть денежно-кредитная политика регулятора еще долгое время будет оставаться стимулирующей. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, комментарии Лагард оказались недостаточно убедительными, в результате чего в четверг единая европейская валюта продемонстрировала существенный прирост по отношению к доллару США, поднявшись выше отметки 1,169, хотя на следующий день вновь перешла к снижению.



Из опубликованной на прошлой неделе макроэкономической статистики по США необходимо отметить следующие показатели. Так, предварительные данные показали рост ВВП на 2% (к/к) в сравнении с предыдущим результатом в +6,7% (к/к), что оказалось хуже консенсус-прогноза в +2,7% (к/к). При этом дефлятор ВВП вышел на уровне 5,7% (к/к) против 6,2% (к/к) во II квартале, тогда как аналитики ожидали результат в 5,5% (к/к). Продажи новых домов в сентябре выросли до 0,8 млн по сравнению с 0,702 млн месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз в 0,76 млн. Данные по заказам на товары длительного пользования также оказались лучше ожиданий: показатель снизился в сентябре на 0,4% (м/м) после прироста на 1,3% (м/м) в августе, тогда как экономисты прогнозировали падение на 1,1% (м/м). В то же время доходы физлиц снизились по итогам сентября на 1% (м/м) в сравнении с увеличением на 0,2% (м/м) месяцем ранее, что оказалось хуже консенсуса в -0,2% (м/м), а расходы физлиц, напротив, выросли на 0,6% (м/м), превысив на 0,1 п. п. ожидания аналитиков. Индекс деловой активности в Чикаго вырос в октябре на 3,7 п. п., до 68,4 пункта, тогда как в соответствии с консенсус-прогнозом ожидалось снижение до 63,5 пункта. Окончательная октябрьская оценка по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета была пересмотрена вверх на 0,3 п. п. до 71,7 пункта в сравнении с 72,8 пункта в сентябре.



В Германии индекс делового климата Ifo снизился в октябре на 1,2 п. п. до 97,7 пункта, оказавшись хуже консенсус-прогноза в 97,9 пункта. При этом индекс доверия потребителей GfK вырос в ноябре на 0,5 п. п. до 0,9 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до -0,5 пункта. Уровень безработицы снизился по итогам октября на 0,1 п. п. до 5,4%, совпав с прогнозами экспертов, а инфляция, по предварительным данным, ускорилась за тот же период на 0,4 п. п. до 4,5% (г/г) против консенсуса в 4,4% (г/г). При этом рост ВВП в III квартале, по предварительной оценке, замедлился на 0,1 п. п. до 1,8% (к/к), тогда как аналитики ожидали 2,2% (к/к).



В еврозоне индекс доверия потребителей снизился на 0,8 п. п. до -4,8 пункта, совпав с консенсус-прогнозом. Инфляция, по предварительным данным, ускорилась в октябре на 0,7 п. п. до 4,1% (г/г), превысив ожидания аналитиков на 0,4 п. п. В то же время данные по ВВП оказались лучше консенсуса: в III квартале рост ускорился на 0,1 п. п. до 2,2% (к/к), при этом эксперты прогнозировали результат в 2% (к/к).



Ключевым событием предстоящей недели станет заседание ФРС, результаты которого будут объявлены в среду 3 ноября. Помимо этого, в США станут известны данные по индексам PMI в производственном и непроизводственном секторах от ISM, индексу экономического оптимизма IBD/TIPP, изменению занятости от ADP, объему заводских заказов, сальдо торгового баланса, количеству новых рабочих мест вне с/х сектора и уровню безработицы. В Германии выйдут данные по розничным продажам, объему заводских заказов и промышленному производству, а в еврозоне – по розничным продажам и уровню безработицы. Также необходимо будет обратить внимание на публикацию в США, еврозоне и Германии окончательных октябрьских данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг.

