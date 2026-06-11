В преддверии выборов в Конгресс инфляция в США достигла 3-х летнего максимума

11 июня 2026, 8:45

Рост цен на бензин в прошлом месяце в США подтолкнул инфляцию к самому высокому уровню за три года, что стало потенциальным политическим вызовом для администрации президента Трампа в преддверии промежуточных выборов. Об этом пишет Associated Press.

По данным Министерства труда, потребительские цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше показателя в 3,8% в апреле и является третьим подряд ростом. Издание отмечает, что, если война с Ираном закончится и цены на нефть и газ снизятся, общая инфляция может начать замедляться.



Инфляция начала замедляться до того, как президент Трамп ввел масштабные пошлины в апреле 2025 г., что привело к росту цен на многие товары. С тех пор цены резко выросли после войны с Ираном, которая сделала нефть и газ дороже, что превратило вопрос доступности в ключевой политический вопрос.