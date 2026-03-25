Китай впервые ограничил рост цен на топливо из-за подорожания нефти

25 марта 2026, 13:15

Китайские власти скорректировали механизм ценообразования на топливо, чтобы смягчить влияние резкого роста мировых цен на нефть, сообщил главный экономический регулятор страны.

С полуночи в стране были повышены предельные розничные цены на бензин и дизельное топливо, однако рост оказался ниже возможного благодаря введению временных регулирующих мер. По данным госСМИ, это первое подобное вмешательство с момента внедрения действующей системы ценообразования более десяти лет назад.Максимальные цены на бензин и дизель увеличились на $168 и $162 за тонну, соответственно. Без вмешательства рост составил бы почти вдвое больше. Несмотря на это, текущее повышение стало крупнейшим за всю историю наблюдений.На фоне ожидаемого роста цен в китайских соцсетях распространились видео с очередями на автозаправках - автомобилисты стремились заправиться до вступления новых тарифов в силу.Власти заявили, что меры направлены на снижение нагрузки на потребителей, поддержку бизнеса и сохранение экономической стабильности. В случае дальнейшего роста мировых цен Пекин не исключает дополнительных шагов, включая налоговые и финансовые меры поддержки.