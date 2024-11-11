Повышение акциза приведет к росту цен на бензин до 9% – НБУ

11 ноября 2024, 10:45

С 1 сентября 2024 года в Украине повышены акцизы на топливо, что привело к подорожанию сжиженного газа и небольшому росту цен на бензин и дизель.



В сентябре общий рост цен на топливо замедлился до 6% годовых благодаря низким ценам на нефть и крупным запасам на АЗС. Однако, по прогнозам НБУ, по мере исчерпания запасов и дальнейшего повышения акцизов, а также ослабления гривны, цены могут вырасти до 9% к концу года и оставаться высокими в 2025 году.