Рада в первом чтении проголосовала за повышение акцизов на горючее

5 июня 2024, 11:45

Парламент принял за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.



Депутаты поддержали не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2 с меньшими акцизами на сжиженный автомобильный газ (LPG).

В соответствии с положениями европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны составлять:для бензина - 359 евро за 1000 литров,для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров,для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).Повышение акцизов до этих показателей будет растянуто во времени на пять лет и составит от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива.Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля - 139,5 евро, автогаза - 52 евро, альтернативного топлива - 162 евро.