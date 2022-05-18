Как бензин будут завозить в Украину

Евросоюз ввел для Украины специальные коридоры для поставок горючего, сообщил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.
◽️Он отметил, что подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.
◽️По словам Шмыгаля, на пунктах пропуска автомобильному и ж/д-транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет.
◽️Также сейчас ведутся переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности.
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