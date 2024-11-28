28 ноября 2024, 12:45

Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это самый крупный в истории банка инвестиционный проект, начатый для реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, аргопроизводителей, а также проектов восстановления.

За время полномасштабного вторжения через механизмы Всемирного банка было привлечено около $50 млрд.


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