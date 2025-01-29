29 января 2025, 18:15

Шмыгаль анонсировал создание в Украине банка "Укрпошти"

"Сегодня правительство своим решением передает акции "Первого инвестиционного банка", ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей "Укрпошті". Таким образом, создаем почтовый банк", — рассказал премьер-министр на заседании правительства.



Он напомнил, что "Укрпошта" имеет отделения по всей стране.



"Поэтому это откроет украинцам, не пользующимся цифровыми инструментами, новые возможности. Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будут теперь в пешеходной доступности. Кроме того, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета", — заявил Шмыгаль.

