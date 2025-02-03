Уряд передав Pinbank Укрпошті для забезпечення населення банківськими послугами

3 февраля 2025, 9:45

Невдовзі понад шість тисяч відділень й 25 000 точок присутності Укрпошти, почнуть надавати банківські послуги.

Таке рішення дозволить забезпечити 100% населення доступом до банківської інфраструктури, адже наразі лише 4% населених пунктів України мають банківські відділення або банкомати. А близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами.



Укрпошта також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Відповідний законопроєкт №12044 вже зареєстрований у Верховній Раді України та має бути розглянутий найближчим часом.

Наразі Уряд вже ухвалив рішення про передачу акцій Pinbank, які раніше були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду, Укрпошті.“Вітаємо це рішення Уряду, адже воно є логічним і вигідним з погляду розширення доступу до фінансових послуг та ефективного використання державних ресурсів. Створення "Укрпошта Банку" дозволить заощадити для держави понад 5 мільярдів гривень на доставці пенсій і соціальних виплат лише за наступні три–п’ять років”, – зазначає генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, сільських громадах та ОТГ, військових, сегменті e-Commerce, фермерських господарствах тощо.За словами Ігоря Смілянського, виплата державної допомоги (зокрема, зимова єПідтримка) в останні місяці вкотре виявила вразливі місця банківського сектору. Значна кількість громадян, особливо у сільській місцевості та прифронтових регіонах, не має доступу до банківських послуг, а отже, були обмежені в оформленні й отриманні допомоги. Саме Укрпошта забезпечує можливість скористатися підтримкою завдяки своїй розгалуженій мережі та наявності близько 2 тисяч мобільних відділень.Запуск послуг Укрпошта Банку планується протягом 2025 року.Із моменту запуску поштового банку Укрпошта одразу опиниться серед лідерів за кількістю відділень, а згодом має амбіції увійти до п’ятірки банків за кількістю клієнтів. Нині Укрпошта вже має понад 6 мільйонів активних клієнтів.