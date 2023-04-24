Конфіскований PINbank Гінера можуть передати "Укрпошті"

24 апреля 2023, 15:45

Держава розглядає можливість передати акції конфіскованого PINbank державній Укрпошті.

Про це очільник Національного агентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю MIND .UA.

Він розповів, що так як в Україні буде конфісковано багато об’єктів, слід напрацювати напрямки їх використання. Для цього 31 березня було створено експертну групу при Міжвідомчій робочій групі з питань санаційної політики, яка рекомендуватиме уряду напрямки використання конфіскованого майна."Наприклад, акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал "Укрпошти" – минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", – зазначив Новіков.