За які послуги лікарні матимуть право вимагати оплату: що зміниться з 2025 року

26 декабря 2024, 9:45

З 1 січня почнуть діяти нові правила оплати медичних послуг, затверджені Кабінетом міністрів у липні 2024 року.

Ці зміни стосуються переліку послуг, які державні та комунальні медичні заклади надаватимуть за гроші, якщо вони не входять до Програми медичних гарантій, що покриває держава.

До переліку платних послуг увійдуть:

Звернення до лікаря без направлення, за винятком випадків, коли направлення не потрібне.

Медичні послуги за договорами з юридичними особами.

Обслуговування у закладах охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, а також Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до визначеного контингенту.



Пацієнти також сплачуватимуть за додаткові послуги під час отримання основної медичної допомоги, зокрема:

Надання медичної допомоги за місцем проживання чи перебування пацієнта, якщо це зумовлено його бажанням, а не медичним станом.

Можливість вибору лікаря при плановій госпіталізації.

Перебування у палатах із підвищеним комфортом.



Які послуги залишаються безкоштовними

Безкоштовною залишається допомога, передбачена Програмою медичних гарантій. Для її отримання в деяких випадках потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.



Проте направлення не вимагається для:

первинної та екстреної допомоги;

консультацій акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра;

консультацій лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.



Як здійснюватиметься оплата

Платні послуги оформлюватимуться офіційним документом, а дані вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я. Оплатити їх можна буде лише в безготівковій формі на рахунок медичного закладу.



!Важливо: з 2024 року українці мають можливість безкоштовно отримувати трансплантацію кісткового мозку, стовбурових клітин, а також психосоціальну допомогу для людей із проблемами ментального здоров’я.