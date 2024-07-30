30 июля 2024, 8:15

Світло взимку можуть відключати, як у липні, — голова НКРЕКП Тарасюк

У липні в Україні майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень електроенергії, у Києві подекуди світла могло не бути по 18 годин на добу.


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