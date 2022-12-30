Як забезпечити автономну роботу системи безпеки Ajax під час відключення світла

30 декабря 2022, 9:15

Через терористичні обстріли української енергетичної інфраструктури, люди змушені жити в умовах постійних відключень електроенергії від кількох годин до кількох діб.

Це впливає на стабільність роботи приладів, у тому числі – систем безпеки. Ajax Systems розповіли, як забезпечити автономну роботу системи Ajax в умовах тривалої відсутності електроенергії.