Як забезпечити автономну роботу системи безпеки Ajax під час відключення світла

Через терористичні обстріли української енергетичної інфраструктури, люди змушені жити в умовах постійних відключень електроенергії від кількох годин до кількох діб.
Це впливає на стабільність роботи приладів, у тому числі – систем безпеки. Ajax Systems розповіли, як забезпечити автономну роботу системи Ajax в умовах тривалої відсутності електроенергії.
У разі втрати електричного живлення, Ajax Hub автоматично перейде у режим роботи від вбудованого резервного аккумулятора, а датчики продовжать працювати від вбудованих батарейок. Проте і цього недостатньо, якщо відключення електроенергії триває більше 15 годин. Якщо часті відключення повторюються, Ajax Hub потребує резервного живлення та бекапу інтернет-звʼязку.
Як це зробити — розповідаємо у відео-гайді «Як працює система Ajax під час відключення світла»:
Як налаштувати резервне живлення, коли у хаба зникає мережа;
Які альтернативні пристрої керування потрібно використати, коли немає можливості зняти систему з охорони через застосунок;
Як відключити постійні сповіщення про втрату зв’язку з сервером;
Як правильно обрати альтернативне джерело живлення, щоб збільшити час автономної роботи хаба.
Жодна електроніка не створювалася із розрахунком на багатодобові відключення електроенергії, тим паче — через війну. Проте, оскільки задача нашого продукту – захищати майно, ми із самого початку фокусувалися на автономності систем.
В умовах блекауту ми вже навчилися планувати побут. Але безпеку спланувати непросто. Маємо надію, що поради, викладені у відео, будуть корисними для українців, власників систем Ajax
Богдан Савченко, Head of Technical pre-sale
Якщо ваша система Ajax підключена до пульту моніторингу, зверніться до професіоналів вашої охоронної компанії для налаштування резервного живлення та звʼязку.