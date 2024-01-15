На Чернігівщині боржників відключатимуть від електроенергії

15 января 2024, 13:45

Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго».

Кабмін скасував мораторій на відключення світла, за винятком територій, де ведуться бойові дії, та тимчасово окуповані території. Усі інші споживачі мають своєчасно сплачувати за електроенергію, інакше ризикують потрапити у списки на відключення електропостачання.Якщо споживач має заборгованість перед постачальником, постачальник (у нашій області це переважно ТОВ «Енера Чернігів») звертається до оператора системи розподілу з вимогою відключити боржників із певної дати. Оператор системи розподілу має виконати цю вимогу. Тому у зазначену дату фахівці «Чернігівобленерго» приїжджають до споживача і фізично припиняють йому постачання електроенергії.Постачальник уже подав АТ «Чернігівобленерго» перші вимоги на відключення боржників, тож уже з початку наступного тижня вони торкнуться усіх районів Чернігівської області.