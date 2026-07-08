Виверження вулкана порушило роботу головного летовища на Сицилії

8 июля 2026, 13:15

Через посилену вулканічну активність на Етні аеропорт Катанії тимчасово скасував усі прильоти та вильоти щонайменше до 18:00.



Пасажирам радять перевіряти статус рейсів перед виїздом до аеропорту. Частину рейсів перенаправили до Палермо, звідки авіакомпанії організували автобусний трансфер до кінцевих пунктів призначення.