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8 июля 2026, 13:15

Виверження вулкана порушило роботу головного летовища на Сицилії

Через посилену вулканічну активність на Етні аеропорт Катанії тимчасово скасував усі прильоти та вильоти щонайменше до 18:00.

Пасажирам радять перевіряти статус рейсів перед виїздом до аеропорту. Частину рейсів перенаправили до Палермо, звідки авіакомпанії організували автобусний трансфер до кінцевих пунктів призначення. 


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