Росія активізує повітряну розвідку поблизу Аляски

25 августа 2025, 13:15

20 та 21 серпня 2025 року Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало два послідовні вильоти російського літака-розвідника Ил-20М у зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) біля узбережжя Аляски.

Хоча переліт відбувався у міжнародному повітряному просторі, активність російської авіації викликала оперативну реакцію американських сил. Для перехоплення, візуальної ідентифікації та супроводу було піднято два F-16, які працювали у взаємодії з літаком-заправником KC-135 і літаком дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS.

ADIZ є міжнародною зоною підвищеної уваги, що розпочинається за межами суверенного повітряного простору США та Канади. У ній усі повітряні об’єкти підлягають ідентифікації в інтересах національної безпеки. NORAD повідомив, що виліт Ил-20М не становив безпосередньої загрози, але зафіксоване подвоєння розвідувальних операцій за два дні свідчить про посилену активність російської авіаційної розвідки на північному напрямку.Ил-20М — модернізована версія літака дальньої розвідки на базі Ил-18Д, створеного ще наприкінці 1960-х років. Серед ключових елементів комплексу:РЛС «Игла-1» для бічного огляду, здатна створювати радіолокаційне зображення місцевості, якістю наближене до аерофотозйомки, навіть у складних погодних умовах;станція детальної радіотехнічної розвідки «Квадрат», що дозволяє отримувати точні дані про параметри випромінювання цілей;система перехоплення відкритих радіопереговорів «Вишня», яка розширює можливості електронного спостереження;обладнання для фоторозвідки та збору електронних даних у режимі реального часу.Активізація польотів Ил-20 поблизу Аляски збігається з підвищенням американської військової присутності у Тихоокеанському регіоні, зокрема розширенням баз морської піхоти США на Палау та в Австралії. Це може свідчити про реакцію РФ на нарощування сил США в Арктиці та суміжних морських просторах.Серія вильотів Ил-20М поблизу Аляски вказує на поступове посилення російської повітряної розвідки на північному театрі. Попри офіційні заяви NORAD про «відсутність загрози», зростання частоти таких операцій може свідчити про підготовку РФ до моніторингу стратегічних маршрутів та військової активності США в регіоні. Для Вашингтона це створює потребу посилення контролю над ADIZ і підтримки високого рівня готовності сил ППО та перехоплення.