ГлавнаяНовости
4 декабря 2025, 15:15

У Варшаві встановили різдвяні ялинки зі світловідбивачами

У столиці стартувала акція Świeć blaskiem z odblaskiem: по місту розмістять 35 ялинок із безкоштовними світловідбивачами, які кожен перехожий може взяти для себе.

Мета — підвищити безпеку пішоходів. Правильно прикріплений відбивач робить людину помітною для водія до 150 метрів. Безпечно й святково!


Оцените новость:
  • 0 оценок