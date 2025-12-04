У Варшаві встановили різдвяні ялинки зі світловідбивачами

4 декабря 2025, 15:15

У столиці стартувала акція Świeć blaskiem z odblaskiem: по місту розмістять 35 ялинок із безкоштовними світловідбивачами, які кожен перехожий може взяти для себе.



Мета — підвищити безпеку пішоходів. Правильно прикріплений відбивач робить людину помітною для водія до 150 метрів. Безпечно й святково!