ТОП-4 шахрайські схеми перед Різдвом у Польщі

Будьте уважними та обережними під час святкового сезону!
- Фальшиві онлайн-пропозиції
Шахраї створюють підроблені вебсайти з "великими знижками". Після оплати товар ви не отримаєте, а гроші зникнуть.
- Шахрайські сертифікати
Пропонують підроблені подарункові сертифікати на популярні бренди. Купивши такий, ви просто втратите свої кошти.
- Оренда квартир
Привабливі ціни на оренду житла для свят можуть виявитися пасткою. Після передоплати шахраї зникають, або квартира просто не існує.
- Шахрайські дзвінки від "поліції"
Шахраї представляються правоохоронцями чи податковою, заявляють про "підозрілі операції" та вимагають термінового переказу грошей.