ТОП-4 шахрайські схеми перед Різдвом у Польщі

20 декабря 2024, 8:45

Будьте уважними та обережними під час святкового сезону!

- Фальшиві онлайн-пропозиціїШахраї створюють підроблені вебсайти з "великими знижками". Після оплати товар ви не отримаєте, а гроші зникнуть.- Шахрайські сертифікатиПропонують підроблені подарункові сертифікати на популярні бренди. Купивши такий, ви просто втратите свої кошти.- Оренда квартирПривабливі ціни на оренду житла для свят можуть виявитися пасткою. Після передоплати шахраї зникають, або квартира просто не існує.- Шахрайські дзвінки від "поліції"Шахраї представляються правоохоронцями чи податковою, заявляють про "підозрілі операції" та вимагають термінового переказу грошей.