20 декабря 2024, 8:45

ТОП-4 шахрайські схеми перед Різдвом у Польщі

Будьте уважними та обережними під час святкового сезону!

- Фальшиві онлайн-пропозиції

Шахраї створюють підроблені вебсайти з "великими знижками". Після оплати товар ви не отримаєте, а гроші зникнуть.

- Шахрайські сертифікати

Пропонують підроблені подарункові сертифікати на популярні бренди. Купивши такий, ви просто втратите свої кошти.

- Оренда квартир

Привабливі ціни на оренду житла для свят можуть виявитися пасткою. Після передоплати шахраї зникають, або квартира просто не існує.

- Шахрайські дзвінки від "поліції"

Шахраї представляються правоохоронцями чи податковою, заявляють про "підозрілі операції" та вимагають термінового переказу грошей.
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