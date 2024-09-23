Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв

23 сентября 2024, 10:15

Кіберполіція України закликає громадян бути обережними в інтернеті, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи.

Детальніше про це в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков.Так, одним із поширених видів шахрайства є фішинг — створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні. Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману.