Застосунок "єППО" - долучайтесь до протиповітряної оборони держави

Через загрозу ракетного обстрілу закликаємо допомагати нашим силам ППО та користуватися мобільним застосунком «єППО».
Для цього потрібно:
Встановити рекомендований ГУР МО України застосунок
Пройти авторизацію через застосунок Дія
Відкрити «єППО», обрати тип повітряної цілі та спрямувати смартфон в напрямку її руху
У разі прольоту ракети чи бпла натиснути велику червону кнопку в застосунку
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, що допоможе їм швидко вжити необхідних заходів.
Застосунок «єППО» схвалений та рекомендований ГУР МО України і є абсолютно безпечним для використання українцями.