Застосунок "єППО" - долучайтесь до протиповітряної оборони держави

27 марта 2023, 12:45

Через загрозу ракетного обстрілу закликаємо допомагати нашим силам ППО та користуватися мобільним застосунком «єППО».

Для цього потрібно:

Встановити рекомендований ГУР МО України застосунок

Пройти авторизацію через застосунок Дія

Відкрити «єППО», обрати тип повітряної цілі та спрямувати смартфон в напрямку її руху

У разі прольоту ракети чи бпла натиснути велику червону кнопку в застосунку



Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, що допоможе їм швидко вжити необхідних заходів.



Застосунок «єППО» схвалений та рекомендований ГУР МО України і є абсолютно безпечним для використання українцями.