27 марта 2023, 12:45

Застосунок "єППО" - долучайтесь до протиповітряної оборони держави

Через загрозу ракетного обстрілу закликаємо допомагати нашим силам ППО та користуватися мобільним застосунком «єППО».

Для цього потрібно: 

Встановити рекомендований ГУР МО України застосунок 
Пройти авторизацію через застосунок Дія
Відкрити «єППО», обрати тип повітряної цілі та спрямувати смартфон в напрямку її руху   
У разі прольоту ракети чи бпла натиснути велику червону кнопку в застосунку
   
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, що допоможе їм швидко вжити необхідних заходів.   
   
Застосунок «єППО» схвалений та рекомендований ГУР МО України і є абсолютно безпечним для використання українцями.


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