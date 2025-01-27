У Шанхаї відкрили китайську базу для тренування роботів

Їх навчатимуть допомагати по дому, грати у футбол і збирати автомобілі.
Зараз у базі понад 100 андроїдів, а до 2027 року планують збільшити їх кількість до тисячі.
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