27 января 2025, 12:45

У Шанхаї відкрили китайську базу для тренування роботів

Їх навчатимуть допомагати по дому, грати у футбол і збирати автомобілі.

Зараз у базі понад 100 андроїдів, а до 2027 року планують збільшити їх кількість до тисячі.


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