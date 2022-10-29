Linksys AX3200 WiFi 6 (E8450)

29 октября 2022, 14:13

Linksys E8450-це потужний, компактний і надійний маршрутизатор Wi-Fi 6, який дозволяє вам одночасно працювати, транслювати та грати.

Можливість під'єднати понад 25 пристроїв з забезпеченням швидкості - до 3,2 Гбіт/с.

Збільшує пропускну здатність, щоб уникнути перешкод завдяки двосмуговій технології.

Проста установка за допомогою браузера за допомогою смартфона, планшета чи комп'ютера.

дротова швидкість передачі - 10/100/1000 Мбіт/С

WAN-порти - 1x10/100/1000 Мбіт/С

кількість USB інтерфейсів - 1 х USB 3.0

підтримувана частота Wi-Fi - 2.4 ГГц та 5 ГГц

швидкість передачі Wi-Fi 5 ГГц - 2167 Мбіт/С

стандарти та протоколи Wi-Fi 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11ac

порти LAN - 4

supports WPS

функції - мережевий екран, QoS, VPN.



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