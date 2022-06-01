LINKSYS VELOP MX5502 Atlas Pro 6

1 июня 2022, 21:53

Дводіапазонний маршрутизатор WiFi 6, що одночасно забезпечує чудову продуктивність для більш ніж 30 пристроїв на вузол.

Доступ до частоти 160 МГц розкриває реальну потужність технології WiFi6 - найменш завантажені канали в діапазоні 5 ГГц забезпечують неймовірно швидке підключення. Linksys Atlas Pro 6 з простим налаштуванням, покращеною безпекою та батьківським контролем стане незамінним помічником у будь-якому будинку.





Технологія Velop Intelligent Mesh у поєднанні з WiFi 6 призначена для забезпечення гігабітної швидкості Wi-Fi у кожному куточку вашого будинку, включаючи заднє подвір'я та зовнішні пристрої розумного будинку.



Доступ до частоти 160 МГц розкриває справжню потужність технології WiFi 6 - це найменш завантажені канали в діапазоні 5 ГГц, що забезпечують неймовірне швидке підключення. Вищі пікові швидкості передачі даних дозволяють пристроям для роботи вдома, онлайн-навчання, потокової передачі та ігор працювати одночасно без зниження пропускної спроможності.



Платформа Qualcomm Immersive Home 216 забезпечує неперевершені можливості Wi-Fi 6. Ця технологія нового покоління змінює домашню та корпоративну мережу Wi-Fi завдяки стабільності провідної мережі та блискавичної продуктивності.



Двохдіапазонна Mesh-система Linksys Atlas Pro 6 використовує найновіший стандарт WiFi 6 (802.11ax) для забезпечення справжніх гігабітних швидкостей Mesh WiFi по всьому будинку, до 5,4 Гбіт/с з 6-струмовим підключенням.

Його просто налаштувати, він дозволяє отримати доступ до мережі з будь-якого місця, а також переглядати або розставляти пріоритети, які підключені пристрої використовують найбільше Wi-Fi - і все це з програми Linksys.Працює з усіма інтернет-провайдерами і на 100% сумісний із пристроями Wi-Fi 5 та старішими версіями.

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