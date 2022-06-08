Linksys Atlas Pro 6 (MX5502)

8 июня 2022, 23:05

Дводіапазонний маршрутизатор WiFi 6, який забезпечує чудову продуктивність більш ніж 30 одночасто під'єднаним до нього пристроям.

Доступ до частоти 160 МГц розкриває справжню силу технології Wi-Fi 6 - найменш завантажені канали в діапазоні 5 ГГц забезпечують неймовірно швидке з'єднання. Linksys Atlas Pro 6 з простим налаштуванням, розширеною безпекою та батьківським контролем стане важливим оновленням будь-якого будинку.

- WiFi 6 означає більшу швидкість для більшої кількості пристроїв;- Velop Intelligent Mesh забезпечує максимальне покриття;- Доступ до каналів 160 МГц забезпечує наднадійний зв'язок;- Динамічний вибір частоти (DFS) знижує перешкоди;- Платформа Qualcomm Immersive Home 216;- Проста установка та керування за допомогою безкоштовної програми Linksys.WAN-порт - Ethernet

Стандарт зв'язку Wi-Fi – 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Конструкція антен - вбудовані

Габарити – 3,39x3,39x7,3 мм

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