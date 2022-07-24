24 июля 2022, 23:40

Linksys Atlas Pro 6 (MX5502) під'єднує до 30 пристроїв одночасно

Дводіапазонний маршрутизатор WiFi 6, який забезпечує чудову продуктивність більш ніж 30 одночасто під'єднаним до нього пристроям.

 

Доступ до частоти 160 МГц розкриває справжню силу технології Wi-Fi 6 - найменш завантажені канали в діапазоні 5 ГГц забезпечують неймовірно швидке з'єднання. Linksys Atlas Pro 6 з простим налаштуванням, розширеною безпекою та батьківським контролем стане важливим оновленням будь-якого будинку.

WiFi 6 означає більшу швидкість для більшої кількості пристроїв;
Velop Intelligent Mesh забезпечує максимальне покриття;
Доступ до каналів 160 МГц забезпечує наднадійний зв'язок;
Динамічний вибір частоти (DFS) знижує перешкоди;
Платформа Qualcomm Immersive Home 216;
Проста установка та керування за допомогою безкоштовної програми Linksys.
WAN-порт - Ethernet

Стандарт зв'язку Wi-Fi – 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Конструкція антен - вбудовані

Габарити – 3,39x3,39x7,3 мм

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