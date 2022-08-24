Нова серія рішень Linksys WiFi 6 Mesh для підвищення продуктивністі роботи

24 августа 2022, 21:22

Linksys - світовий лідер галузі мережевих рішень для домашніх та корпоративних клієнтів, представила дві нові системи WiFi 6, призначені для забезпечення максимальної продуктивності бездротового зв'язку.

Linksys Hydra 6 і Linksys Atlas 6 - це новітні дводіапазонні продукти Linksys початкового рівня, які на сьогоднішній день пропонуються за доступними цінами.

Linksys Atlas 6 – прогресивна система для дому. Новинка ідеально підходить для гібридної роботи, онлайн-ігор, потокової передачі 4K UHD та багато іншого. Цей маршрутизатор найкраще працює із тарифними планами інтернет-послуг до гігабіту. Пристрій має три порти Ethernet LAN 1 Гбіт/с для підключення дротових пристроїв до бездротових мереж та забезпечує доступ до каналів 160 МГц для надшвидких бездротових з'єднань.

Linksys Atlas 6 доступний у трьох конфігураціях з підтримкою до 25, 50 пристроїв та до 75 пристроїв відповідно.

Linksys Hydra 6 буде доступний на початку літа за рекомендованою роздрібною ціною $179,99 на Linksys.com та в деяких роздрібних магазинах; глобальна доступність - друга половина 2022 року.

Linksys Atlas 6 з'явиться у продажу в США за рекомендованою роздрібною ціною $149,99, $279,99 та $349,99 відповідно до конфігурації на Linksys.com; глобальна доступність - друга половина 2022 року.