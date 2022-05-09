Linksys анонсувала нову хмарну точку доступу WiFi 6

9 мая 2022, 12:15

Linksys - світовий лідер у галузі рішень WiFi для дому та бізнесу, оголошує про випуск хмарної керованої точки доступу – WiFi 6.

Серед особливостей:

платформа Qualcomm Networking pro 1200;

мультимедійний Captive Portal, що дозволяє користувачам завантажувати логотипи і графіку будь-якого розміру, обслуговувати або навіть керувати доступом до Wi-Fi за допомогою коду доступу без додаткової оплати;

скорочення витрат завдяки управлінню хмарними ресурсами без періодичних ліцензійних зборів;

Більше новик від LinksysUkraine - https://www.facebook.com/LinksysUkraine

По мірі зростання вашого бізнесу внутрішні антени 4x4 хмарної точки доступу WiFi 6 забезпечують більш безпечний, надійний і швидкий WiFi для областей, що потребують обслуговувати високу щільність одночасних клієнтських підключень. Площина управління у хмарі та хмарна операційна система, що працює на пристроях, забезпечують автоматичну підготовку, налаштування, управління та моніторинг надзвичайно ефективно та просто. Маючи доступ до Linksys Cloud, користувачі також можуть масштабуватись без обмежень за кількістю керованих мереж та пристроїв.