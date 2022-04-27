Linksys запускает новую облачную точку доступа - WiFi 6

27 апреля 2022, 12:45

Linksys, мировой лидер в области решений WiFi для дома и бизнеса, объявляет о выпуске облачной управляемой точки доступа - WiFi 6.

«Хотя многие работники и компании используют гибридные решения для работы, офисы и малые предприятия по-прежнему нуждаются в новейших средствах быстрого, надежного и безопасного подключения к сети Wi-Fi, — отметил Джон Минасян, директор по управлению продуктами Linksys. «В Linksys мы признаем обе стороны эпохи гибридной работы, и в дополнение к нашим решениям для удаленной работы мы также рады представить нашу новейшую двухдиапазонную точку доступа WiFi 6».

По мере того, как розничные магазины, медицинские кабинеты, малые и не только предприятия начинают работать на уровне, предшествующем пандемии, а посещаемость продолжает расти, внутренние антенны 4x4 облачной управляемой точки доступа WiFi 6 обеспечивают более безопасный, надежный и быстрый WiFi для областей, нуждающихся в обслуживать высокую плотность одновременных клиентских подключений. Плоскость управления в облаке и облачная операционная система, работающая на устройствах, обеспечивают автоматическую подготовку, настройку, управление и мониторинг чрезвычайно эффективно и просто. Имея доступ к Linksys Cloud, пользователи также могут масштабироваться без ограничений по количеству управляемых сетей и устройств.

Дополнительные функции включают в себя:

- Платформа Qualcomm Networking pro 1200: технология следующего поколения преобразует бизнес-Wi-Fi благодаря стабильности проводной сети и молниеносной производительности.

- Мультимедийный Captive Portal: размещенная в облаке заставка Captive Portal и встроенный редактор Captive Portal позволяют пользователям загружать логотипы и графику любого размера, настраиваемое соглашение об условиях обслуживания или даже управлять доступом к Wi-Fi с помощью дополнительного кода доступа без дополнительной оплаты.

Сократите расходы: используйте управление облачными ресурсами без периодических лицензионных сборов и получите доступ к специализированной профессиональной технической поддержке без периодических платежей.

Соответствие TAA: соответствие требованиям NDAA и GSA для государственных контрактов США.