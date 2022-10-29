Рішення Linksys WiFi 6 доступні для ринку інтернет-провайдерів Великобританії

29 октября 2022, 16:23

Linksys пропонує свої нові продукти WiFi 6 постачальникам інтернет-послуг (ISP) у Великій Британії.

Британський ринок широкосмугового зв'язку в останні роки зазнав значних змін: альтернативні мережі прагнуть надати надшвидкісний широкосмуговий зв'язок мільйонам будинків, змагаючись з відомими інтернет-провайдерами в прокладці оптоволокна до будинку.

Linksys співпрацює з інтернет-провайдерами, щоб надати надійні, безпечні маршрутизатори та системи, що здатні забезпечити швидке покриття всього будинку. Інтернет-провайдери також можуть скористатися низкою додаткових послуг, що надаються Linksys та її партнерами. Linksys вже працює з інтернет-провайдерами, такими як Community Fibre, Hey! Broadband, UpFibre, Аirband та Connect Fiber серед інших, що допомагає їм виділитися серед конкурентів та розширити можливості підключення по всій Великій Британії.

Нині інтернет-провайдери переходять з WiFi 5 на WiFi 6 або 6E через його кращу пропускну здатність і затримку, меншу сприйнятливість до перешкод і його здатність дозволяти мобільним пристроям з батарейним живленням більш ефективно використовувати час автономної роботи. Linksys першою випустила на ринок рішення WiFi 6 і продовжує використовувати цю інновацію у своїх новинках.

Маршрутизатори Linksys WiFi6 дозволяють клієнтам користуватися в ⤴4 рази більшою швидкістю, ніж WiFi 5 по всьому будинку. Модульний Wi-Fi-маршрутизатор Linksys продається в різних комплектах (1, 2 або 3 пакетні рішення), і користувачі можуть використовувати простий додаток для налаштування та управління Wi-Fi. Кожен пристрій підключено до персонального вузла, що виконує функції маршрутизатора. Покриття можна легко розширити додавши додаткові вузли.



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