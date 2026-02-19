На Заході різко зросла частка жителів, які вірять у наближення світової війни

19 февраля 2026, 16:15

Про це свідчать результати опитування Politico, яке провели в США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині.

Частка опитаних, які прогнозують новий глобальний конфлікт у найближчі роки, різко зросла з того часу, як незалежні соціологи Public First провели подібне опитування у березні 2025 року.Ця тенденція особливо яскраво проявляється у Великій Британії, де 43% опитаних зазначили, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року. У березні 2025 року ця частка становила 30%.Серед п'яти країн лише мешканці Німеччини загалом вважають, що Третя світова війна малоймовірна в наступні п'ять років.