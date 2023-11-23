За що і кому вдячні українські айтівці

23 ноября 2023, 15:45

До Дня подяки GlobalLogic Україна провели опитування серед своїх фахівців. Айтівці розповіли, кому вони дякують щоранку та за що вдячні колегам. А також поділилися, кому завдячує IT-індустрія загалом та які технології рухатимуть її вперед у найближчі роки.

Вдячність здатна зменшувати стрес та покращувати ментальне здоров’я, свідчать дослідження вчених Каліфорнійського університету. Щоб підтримувати культуру вдячності, GlobalLogic запитали у своїх фахівців, кому і чому вони вдячні. В опитуванні взяли участь понад 800 спеціалістів компанії.

Окрім ЗСУ та рідних, фахівці найбільше вдячні ранковій каві, гайдам на YouTube, Stackoverflow та ChatGPT. Окрему подяку висловлювали і колишньому міністру оборони Великої Британії Бену Уоллесу.

За професійне зростання понад половина учасників вдячні своїм менеджерам. Наступні в топі – класні замовники, галузеві фахівці з лекціями на YouTube, ментори на проєктах та друзі, які порекомендували приєднатися до компанії. Багато людей подякували батькам за пораду вступити у технічний ЗВО.

Найважливішим бенефітом, за який вдячні компанії, фахівці обрали можливість віддаленої співпраці. Також виділили програму піклування про здоров’я та підтримку під час повномасштабної війни.

У топі якостей, за які інженери вдячні своїм командам – професіоналізм, почуття гумору та людяність.

А в топі приводів, яки викликали особливу вдячність до колег, часто називали такий: “Коли не турбували робочими питаннями під час відпустки”. Дякували за випадки, коли стендап зайняв рівно 10 хвилин, коли мітинг став мейлом, коли під час мітинга можна вимкнути камеру. А ще – коли на мітингу показували у камеру свого песика.

У топ персоналій, яким завдячує світова IT-галузь на думку опитаних, потрапили Білл Гейтс, Ларрі Пейдж, Лінус Торвальдс, Стів Джобс та Ада Лавлейс. Ключовою технологією, завдяки якій зміниться майбутнє індустрії, більше половини фахівців вважають штучний інтелект та машинне навчання (AI/ML). Відзначили й інші напрямки: хмарні обчислення (Cloud Computing), Інтернет речей (IoT) та MilTech.

Фахівців запитали, якій пораді вони були б вдячні на початку кар’єри в IT. Найчастіше люди рекомендували б вірити в себе, переходити в IT швидше, вчити англійську, починати одразу з QA automation, а не manual. Дехто каже, що подякував би собі за таку пораду: “не боятись власних поразок, купити зручне крісло з підтримкою попереку і докупити біткоін на всі гроші”.