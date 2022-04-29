Викрали телефон: експерти розповіли, як захистити особисті дані

29 апреля 2022, 14:51

Експерти міжнародної IT-компанії GlobalLogic розповіли, як захистити особисту інформацію на своїх пристроях під час війни та що робити, якщо девайс втрачено.

Серед превентивних засобів безпеки експерти виділяють біометрію обличчя, відбиток пальця, складні паролі, двофакторну автентифікацію. На їх важливості наголосили також експерти Кіберполіції та Міністерства цифрової трансформації України.

З початку військового нападу росії на Україну правоохоронці постійно фіксують випадки мародерства, зокрема і викрадення окупантами гаджетів українців – про це свідчать дані Департаменту кіберполіції України. Телефони та ноутбуки – головне сховище особистої інформації та конфіденційних даних. Незахищена техніка може призвести до втрати не лише родинних фото, а й доступу до банківських карток та важливих документів.

Як захистити дані на телефоні або ноутбуці

Експерт компанії GlobalLogic Орхан Гасімов, Technology Director, дав низку рекомендацій, як користувачам захистити особисту інформацію:

Зберігайте дані в хмарних сховищах. Вони мають опцію додаткового шифрування, тож зловмисник не зможе скористатись інформацією. У разі втрати девайсу, користувач зможе увійти у сховище з іншого пристрою та видалити локальну копію всіх файлів.

Не зберігайте все в одній хмарі. Поділіть інформацію між різними сховищами, як ICloud, Google Drive, Microsoft OneDrive тощо. Навіть у разі зламу однієї з хмар, зловмисник не отримає всі ваші дані.

Вмикайте двофакторну аутентифікацію до соціальних мереж та інтернет-банкінгу, користуйтесь безпечними мессенджерами. У випадку втрати телефону викрадач не зможе увійти до акаунту без доступу до SIM-картки, навіть якщо вгадає пароль.

Експерти Міністерства цифрової трансформації радять регулярно змінювати паролі та використовувати унікальні комбінації для різних акаунтів, а також використовувати біометрію обличчя та відбиток пальця.

«Якщо ви використовуєте той самий пароль для своєї електронної пошти, що й для свого банківського рахунку, коли наприклад, вашу електронну пошту зламають, то і ваш банківський обліковий запис теж, – кометує керівник проєкту «Дія. Цифрова освіта» Руслана Коренчук. – Варто використовувати надійний менеджер паролів. На порталі Дія.Цифрова освіта є освітні серіали, з яких можна глибше почерпнути інформацію про методи атак та протидії від них.

Що робити, якщо пристрій все ж викрали

В першу чергу українцям, що втратили свої гаджети, радять заблокувати SIM-картку, яка використовувалась у пристрої. Про це зазначає Євген Панченко, начальник 4-го управління Департаменту кіберполіції.

«За необхідності SIM-картку можливо перевипустити, слідуючи рекомендаціям оператора телекомунікацій, – коментує Євген, – Також у разі втрати девайсу раджу негайно змінити паролі на сайтах, які відкривались на вкраденому пристрої, зокрема у соціальних мережах (Facebook, Instagram), мессенджерах (Telegram, Viber, Signal), електронних скриньках тощо».

Експерти GlobalLogic радять вивчити можливості операційної системи свого пристрою – більшість сучасних систем дозволяють віддалено видалити файли або заблокувати доступ до телефону або ноутбуку.

«Кожна операційна система має свій посібник із безпеки. Наприклад, android та iOS-пристрій можна відстежити за геолокацією, якщо ця опція була увімкнена – користувач побачить, де востаннє був пристрій і зможе заблокувати до нього доступ – для цього потрібно зайти в аккаунт із іншого девайсу, також деякі виробники пристроїв дозволяють віддалено видалити файли», – додає Орхан Гасімов.

Якщо ваш пристрій викрали, обов’язково зверніться до Національної поліції України. Це можна зробити у найближчому відділенні поліції або зателефонувавши на спеціальну лінію 102. Ця інформація фіксується та допомагає правоохоронним органам у документуванні військових злочинів та притягненню до відповідальності російських загарбників.