Експерти розповіли, як бізнесу захиститися від віруса-шифрувальника ESXiArgs

23 марта 2023, 14:15

З лютого 2023 року команда реагування на інциденти комп'ютерної безпеки CERT-FR заявила, що понад 3000 серверів були зламані новою програмою-вимагачем ESXiArgs у рамках масштабної хакерської атаки.

У відповідь на цей інцидент експерти хмарного оператора GigaCloud розробили інструкцію з рекомендаціями, які допоможуть бізнесу захистити свою IT-інфраструктуру від можливої загрози.