7 декабря 2023, 11:15

Алкоголь не допомагає людині краще спати вночі, — Daily Mail

Експерти кажуть, що після келиха вина або пива людина не зможе як слід відпочити і виспатися, оскільки спиртне перериває швидку фазу сну, необхідну відновлення мозку.


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