Безкінечний "скролл" коротких відео активує ті самі зони задоволення, що й спиртне. З часом знижується концентрація, пам’ять і інтерес до звичайних справ.
- Интернет | Сегодня, 9:15
Перегляд TikTok у 5 разів небезпечніший за алкоголь, — нейробіологи
- Технологии | Сегодня, 8:45
Третій армійський корпус отримав від Києва 6 тисяч дронів, - Кличко
- Связь | Сегодня, 8:15
В 2026 г. ожидается запуск Starlink в Узбекистане
- Бизнес | Вчера, 15:15
У Таїланді запускають TouristDigiPay — нову систему для туристів
- Бизнес | Вчера, 14:45
Нове оновлення Windows 11 може знищити ваші SSD- і HDD-диски
- Интернет | Вчера, 14:15
США вводят новые санкции против криптобиржи Grinex
- Технологии | Вчера, 13:45
Hawk AI Drone: китайський дрон із навігацією крилатої ракети
- Технологии | Вчера, 13:15
РФ просуває тактику FPV-перехоплення
- Технологии | Вчера, 12:45
В Португалии зафиксировали уникальное природное явление — огненное торнадо
- Обзоры | Вчера, 22:52
Gembird TA-UC-2A4C-PD75-01-BK – ваша сімейна настільна зарядка
- Обзоры | 15 августа, 11:19
EcoFlow DELTA 2 – ефективна зарядна станція для невеликого офісу чи дому
- Обзоры | 14 августа, 21:20
Gembird TA-UC-2A2C-PD65-01-BK – 65 Вт адаптер з підтримкою GaN, QC 3.0 та PD
- Фотогалереи | 12 августа, 19:30
Розкішна збірка від @metallicacidcustoms на базі Light Base 900 FX
- Фотогалереи | 8 августа, 0:10
В Autostrada показали спорудження тунелів нових станцій метро
- Обзоры | 7 августа, 1:07
REAL-EL X-795 – головний по вечірках!
- Обзоры | 3 августа, 17:54
RIVACASE 7821 – я хочу собі нову сумку
- Аналитика | 28 июля, 9:00
Українці заощаджують до 60% за використання електроенергії: як EcoFlow STREAM змінює підходи в енергоспоживанні
- Обзоры | 26 июля, 14:40
RIVACASE 5633 - аксесуарна сумка з пластикових пляшок
