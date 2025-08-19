ГлавнаяНовости
19 августа 2025, 9:15

Перегляд TikTok у 5 разів небезпечніший за алкоголь, — нейробіологи

Безкінечний "скролл" коротких відео активує ті самі зони задоволення, що й спиртне. З часом знижується концентрація, пам’ять і інтерес до звичайних справ.


Оцените новость:
  • 0 оценок