8 января 2025, 12:15

Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через "Дію"

Через великий інтерес до необанку, не всім вдається завершити реєстрацію — після підпису дозволу на передачу копії документів стається збій.


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