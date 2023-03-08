За допомогою ДНК ідентифіковано приблизно три тисячі загиблих українців

8 марта 2023, 8:45

У липні 2022 Верховна Рада України прийняла напрацьований Комітетом Закон України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

Станом на сьогодні, мобільні лабораторії дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та у його родичів, такі лабораторії використовуються для ідентифікації тіл, зокрема, після ракетних обстрілів.Зазвичай на місці події працюють одразу дві пересувних ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відібрання ДНК у загиблих, інша — у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу — встановлення особи.Зараз формується так звана база ДНК: наразі майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали ДНК.