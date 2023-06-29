Vodafone резервуватиме номери усіх абонентів протягом двох років

29 июня 2023, 13:45

Міністерство цифрової трансформації України вийшло з ініціативою про резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України. Vodafone Україна підтримує цю ініціативу.

Зважаючи на різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись наші клієнти: на фронті, на тимчасово окупованій території, в інших регіонах України або за кордоном, та з метою захисту їх інтересів, з урахуванням вимог безпеки та захисту конфіденційності електронних комунікацій, компанія прийняла рішення про невикористання протягом 2 років всіх деактивованих номерів без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів.



Незважаючи на обмежений номерний ресурс, компанія йде на такий крок, щоб у такий спосіб підтримати всіх своїх клієнтів та максимально спростити користування послугами під час війни.



Для продажу в наших магазинах та на сайті будуть використовуватися лише ті номери, з моменту деактивації яких пройшло 2 роки та більше.