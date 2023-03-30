Послуга "Підозрілий номер" позбавить від небажаних дзвінків та SMS

30 марта 2023, 12:45

Vodafone запропонував простий спосіб захисту від телефонних шахраїв.

Послуга «Підозрілий номер» захистить абонента від дзвінків та смс шахраїв та зловмисників, а також заблокує дзвінки та SMS від користувачів послуги на такі номери.

Існує безліч шахрайських схем, спрямованих на отримання доступу до коштів на банківському рахунку. Найпопулярніші – фішинг, спроба викрадення фінансового номеру телефону, фейкові розіграші. Найчастіше шахраї імітують дзвінок або SMS від «банку» і намагаються вивідати персональні дані власників банківських карток.Vodafone в режимі онлайн аналізує номери, з якими зв’язується користувач послуги, на предмет використання їх в шахрайських схемах. Оператор, використовуючи інструменти big data аналізу та власні алгоритми, визначає номери та альфа-імена, які несуть потенційну загрозу всім абонентам, можуть здійснювати зловмисні виклики та бути ймовірними розповсюджувачами спаму.Про всі спроби дзвінків та SMS з підозрілих номерів або на підозрілі номери Vodafone повідомлятиме користувачу послуги за допомогою SMS. Натомість потенційно небезпечні дзвінки та смс користувачам послуги більше не надокучатимуть.Посилити власну безпеку або подбати про безпеку рідних можна за 50 копійок на день для абонентів передплати або 15 грн на місяць для контрактних абонентів.Разом з активацією послуги «Підозрілий номер» без додаткової плати підключається послуга «Збереження номеру», яка захищає номер від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу.Активувати послугу можна у для себе та своїх близьких за допомогою застосунку My Vodafone. Також послугу можна підключити через USSD-комбінацію *207*1#.