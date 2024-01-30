Viber запустив в Україні безкоштовні дзвінки на лінії компаній

30 января 2024, 11:45

Rakuten Viber оголошує про запуск бізнес-дзвінків в Україні. Бізнес-дзвінки у Viber — новий інструмент для спілкування між компаніями та їхніми клієнтами в застосунку. Завдяки йому бренди отримують новий зручний канал для контакту з клієнтами. Користувачі зможуть безкоштовно телефонувати на стаціонарні та короткі номери компаній у застосунку Rakuten Viber звідки завгодно, навіть з-за кордону.



Опитування показують, що 91% споживачів віддають перевагу брендам, які пропонують можливість зателефонувати або надіслати повідомлення. Бізнес-дзвінки у Viber стають логічним доповненням до давно наявних у застосунку бізнес-повідомлень. Завдяки новому інструменту клієнти самі зможуть обирати канал, через який вони хочуть зв'язатися з брендом. Компанії своєю чергою отримують новий інструмент для ефективної обробки запитів клієнтів у зручному місці, що зрештою покращує взаємодію з клієнтами.





Функція дзвінку в чаті дозволяє клієнтам телефонувати компаніям прямо в застосунку Rakuten Viber, де вони отримують спеціальну пропозицію від бренду, нове повідомлення про час доставки або про наявність товару. Завдяки зручності підвищуються конверсії, клієнтські запити розв'язуються швидше, бренди отримують можливість запропонувати додаткові послуги та товари відповідно до потреб клієнта просто під час розмови.



Нова функція буде корисною і для обслуговування клієнтів, які телефонують з-за кордону, наприклад, для спілкування з власним банком з-за кордону або готелем в іншій країні. Бізнес-дзвінки допомагають бренду бути на зв’язку, краще управляти запитами клієнтів у кризових ситуаціях і отримати конкурентну перевагу, пропонуючи безкоштовний зв'язок зі службою підтримки з будь-якої точки світу.





Деякі компанії в Україні вже підключили бізнес-дзвінки за допомогою офіційних партнерів Rakuten Viber. Серед них – Ощадбанк, який став першим у світі банком, що додав новий канал спілкування у співпраці з GMS (Global Message Services), мережа аптек “Бажаємо Здоров’я” – у партнерстві з SMSBAT, та інші.



“Наші клієнти вже кілька років цікавляться можливістю використання месенджерів для зв'язку із банком. Зараз, з урахуванням перебування великої частини клієнтської бази за кордоном, особливо важливо мати безкоштовний канал зв'язку, альтернативний стільниковому", - каже Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.



За його словами, переважна більшість клієнтів користуються Viber, тому рішення щодо бізнес-дзвінків дозволяє покрити цю потребу. Бізнес-дзвінки у Viber – це альтернативний канал безкоштовного зв'язку через популярний месенджер.

Усі бізнес-дзвінки будуть безкоштовними для користувачів Rakuten Viber, незалежно від їхнього місцезнаходження. Компанії зможуть підключити для дзвінків у Rakuten Viber свій звичайний номер кол-центру або призначити новий. Щоби підключити нову функцію, компанії треба написати із запитом команді Rakuten Viber: calls@forbusiness.viber.com.



“Rakuten Viber першим серед месенджерів запропонував компаніям бізнес-повідомлення дев’ять років тому, створивши для брендів новий спосіб спілкування з клієнтами. З того часу ми розробили надійну екосистему обміну діловими повідомленнями й зараз робимо крок вперед, запроваджуючи бізнес-дзвінки”, — зазначає Крістіна Констандаке, комерційна директорка Rakuten Viber.