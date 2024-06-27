CRM-системи: магія лояльності клієнтів

Апріорі будь-який бізнес веде діяльність заради реалізації своїх продуктів і задоволення потреб користувачів. Успішна компанія з роками нарощує клієнтську базу, якою керувати стає все більш складно.
В епоху розвинених цифрових технологій та ІТ-систем, автоматизації бізнес-процесів на всіх рівнях питання якісного керування клієнтською базою не залишилося без уваги. Customer Relationship Management (CRM) – програмне забезпечення, що дає змогу ефективно керувати відносинами із клієнтами.
Впровадження CRM-системи: можливості та результативність
CRM-система для бізнесу – інструментарій, що виводить відносини з клієнтами на новий рівень, робить їх більш гармонійними. Основні функціональні можливості CRM замкнені на оперативній роботі з клієнтською базою:
- опрацювання та централізація даних із контролем за доступом;
- аналіз ефективності заходів/продаж/відносин;
- звітність;
- архівація.
Система може функціонувати в межах підприємства та дистанційно, розповсюджувати масові заходи чи працювати персонально.
Впровадження CRM системиhttps://litiko.com/uk/produkty/crm-systemy/ дає такі результати бізнесові:• оптимізація взаємодій і зростання їх ефективності;
• розширення клієнтської бази та підвищення її лояльності;
• економія часу/ресурсів/витрат;
• збільшення обсягу продажів;
• аналітичні дані для планування маркетингових заходів і прийняття стратегічних рішень.
Сьогодні CRM-продукти широко представлені на ринку. Однак для гарантованого забезпечення власних потреб бізнесу з питань вибору відповідної системи та її впровадження варто звернутися до професіоналів.CRM-системи LITIKO
Висококваліфікованим фахівцем сфери CRM в Україні є компанія «Літіко». Вона має більше ніж 20 річний досвід в автоматизації керування бізнес-процесами. Передовим напрямком діяльності компанії є ІТ-інтеграція. LITIKO працює лише з інноваційними програмними рішеннями для технотрансформації українських підприємств на нові рівні, що відповідають вимогам часу.
Рекомендації щодо вибору CRM-системи та її впровадження стартує з ретельного аудиту й аналізу бізнесу, дослідження ІТ-інфраструктури підприємства, визначення конкретних потреб і цілей. Це відповідальний і ключовий момент впровадження CRM-системи, ціна якого залежить від багатьох чинників.
LITIKO – провідний розробник і впровадник високоефективних ІТ-систем для різних сфер бізнесу, досвідчений фахівець у світі ІТ-консалтингу. Послуги «Літіко» – це комплексні дії від аналітики бізнесу до супроводу/технічної підтримки впроваджених систем.