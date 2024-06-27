CRM-системи: магія лояльності клієнтів

27 июня 2024, 16:55

Апріорі будь-який бізнес веде діяльність заради реалізації своїх продуктів і задоволення потреб користувачів. Успішна компанія з роками нарощує клієнтську базу, якою керувати стає все більш складно.

В епоху розвинених цифрових технологій та ІТ-систем, автоматизації бізнес-процесів на всіх рівнях питання якісного керування клієнтською базою не залишилося без уваги. Customer Relationship Management (CRM) – програмне забезпечення, що дає змогу ефективно керувати відносинами із клієнтами.

CRM-система для бізнесу – інструментарій, що виводить відносини з клієнтами на новий рівень, робить їх більш гармонійними. Основні функціональні можливості CRM замкнені на оперативній роботі з клієнтською базою:

опрацювання та централізація даних із контролем за доступом;

аналіз ефективності заходів/продаж/відносин;

звітність;

архівація.

Система може функціонувати в межах підприємства та дистанційно, розповсюджувати масові заходи чи працювати персонально.

Впровадження CRM системиhttps://litiko.com/uk/produkty/crm-systemy/ дає такі результати бізнесові:

• оптимізація взаємодій і зростання їх ефективності;• розширення клієнтської бази та підвищення її лояльності;• економія часу/ресурсів/витрат;• збільшення обсягу продажів;• аналітичні дані для планування маркетингових заходів і прийняття стратегічних рішень.

Сьогодні CRM-продукти широко представлені на ринку. Однак для гарантованого забезпечення власних потреб бізнесу з питань вибору відповідної системи та її впровадження варто звернутися до професіоналів.

Висококваліфікованим фахівцем сфери CRM в Україні є компанія «Літіко». Вона має більше ніж 20 річний досвід в автоматизації керування бізнес-процесами. Передовим напрямком діяльності компанії є ІТ-інтеграція. LITIKO працює лише з інноваційними програмними рішеннями для технотрансформації українських підприємств на нові рівні, що відповідають вимогам часу.

Рекомендації щодо вибору CRM-системи та її впровадження стартує з ретельного аудиту й аналізу бізнесу, дослідження ІТ-інфраструктури підприємства, визначення конкретних потреб і цілей. Це відповідальний і ключовий момент впровадження CRM-системи, ціна якого залежить від багатьох чинників.

LITIKO – провідний розробник і впровадник високоефективних ІТ-систем для різних сфер бізнесу, досвідчений фахівець у світі ІТ-консалтингу. Послуги «Літіко» – це комплексні дії від аналітики бізнесу до супроводу/технічної підтримки впроваджених систем.