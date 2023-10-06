Vodafone Україна та "єДніпро" оголосили про співпрацю

6 октября 2023, 12:15

Співробітництво заплановано у сферах розвитку інформаційних ресурсів, зв’язку та впровадження цифрових технологій у місті Дніпро.



Vodafone Україна та комунальне підприємство Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради об’єднали зусилля, щоб створити умови для якісного цифрового розвитку міста Дніпро.

В рамках партнерства підписаний меморандум про співпрацю у сферах розвитку інформаційних ресурсів, зв’язку та впровадження цифрових технологій.



Це партнерство спрямовано на створення сприятливого середовища для цифрового росту міста Дніпро та покращення якості життя мешканців через доступ до передових технологій та інформаційних ресурсів.



Ключові аспекти співпраці включають:



• Проведення просвітницьких заходів, спрямованих на обмін досвідом в галузі інформаційних технологій;

• Розвиток програм популяризації цифрових технологій серед освітніх закладів;

• Сприяння впровадженню інновацій в освітню, наукову та виробничу сфери;

• Спільна участь у роботі міжнародних форумів та програм.



Першим кроком у співпраці вже стала програма підтримки працівників шкіл міста: співробітники навчальних закладів отримають 50% знижку на рік користування пакетами зв’язку від Vodafone Україна. Детальну інформацію щодо отримання знижки можна дізнатись в адміністрації учбових закладів.



Також планується створення проєкту, спрямованого на розвиток ІТ-галузі через міські спеціалізовані освітні заклади. Пріоритетним напрямком роботи є впровадження високотехнологічних освітніх програм серед профільних математичних ліцеїв міста Дніпра, зокрема, залучення старшокласників та викладачів до курсу Big Data аналітики.





